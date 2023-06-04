Лавров 5-6 июня посетит Таджикистан

Глава российского дипломатического ведомства планирует встретиться с министром иностранных дел и президентом республики

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 июня посетит с официальным визитом Таджикистан, где запланированы его переговоры с главой МИД Сироджиддином Мухриддином и встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"5-6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Таджикистан с официальным визитом, - сообщили в министерстве. - Запланированы его встреча с президентом Эмомали Рахмоном и переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином"

В дипведомстве отметили, что в ходе контактов предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, обменяться мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня. "Особое внимание предстоит уделить дальнейшему углублению внешнеполитической координации России и Таджикистана на основных многосторонних площадках, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, а также ООН, ОБСЕ и СВМДА", - добавили в министерстве.

В МИД РФ сообщили, что в рамках визита Лавров выступит на встрече с молодыми дипломатами, студентами, журналистами, представителями экспертных и научных кругов Таджикистана в Российско-таджикском (Славянском) университете, примет участие в презентации книжной коллекции "Русские писатели-классики и православие", планируется также посещение 201-й российской военной базы.