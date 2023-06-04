Ульянов сообщил, что Гросси в СБ ООН огласил договоренности по Запорожской АЭС

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, нет необходимости в заключении новых

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на выступлении в Совете безопасности ООН огласил суть договоренностей по Запорожской АЭС (ЗАЭС), поэтому нет необходимости в заключении новых. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Это его выступление - оно само по себе и есть какая-то разновидность договоренности. Никто не знает, каков статус этого выступления, но сам Гросси исходит из того, что это договоренность. Вот то, что он сказал, никто не опроверг, никто не выступил против, даже украинцы не выступили против, хотя хотели обусловить это демилитаризацией, "деоккупацией" станции. Украинцы просто приняли к сведению, большинство других энергично поддержали", - сказал он.

Ульянов отметил, что не ждет нового соглашения, исходя из выполнения озвученных Гросси пунктов по ЗАЭС. "Мы сказали, что у нас проблем нет, поскольку мы все это и сами так делаем. Это и есть, по сути дела, новый шаг. Гросси исходит из того, что имеет место взаимопонимание, политически обязывающее взаимопонимание, что обе стороны, Украина и Россия, будут этому следовать, никаких новых договоренностей не ожидается", - сказал он.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.