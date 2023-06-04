4 июня, 10:11,
обновлено 4 июня, 10:18
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Путин уделяет достаточно времени совещаниям по теме СВО

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря главы государства, президент уделяет совещаниям о ходе специальной военной операции столько времени, сколько необходимо ему как верховному главнокомандующему

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уделяет совещаниям о ходе специальной военной операции (СВО) столько времени, сколько необходимо ему как верховному главнокомандующему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Фрагмент эфира опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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