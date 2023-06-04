4 июня, 10:21

Песков заявил, что Путин дал несколько указаний после атаки беспилотников на Москву

Михаил Климентьев/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин получал доклады от министерства обороны, МЧС и от глав регионов - Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в день атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, в том числе по телефону, а позже дал некоторые указания как глава государства и верховный главнокомандующий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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"[Путин] получал доклады и от министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов - Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее", - рассказал он о графике Путина в этот день.

Фрагмент эфира опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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