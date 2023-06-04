4 июня, 10:26

Песков рассказал, что Путин остается "на посту" круглые сутки

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства не стал раскрывать, как оповещают президента в случаях, когда ЧП происходит ночью или ранним утром

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Владимир Путин, будучи президентом такой страны, как Россия, фактически всегда остается "на посту". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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Представитель Кремля упомянул об этом, отвечая на вопросы ведущего Павла Зарубина о работе главы государства в день атаки беспилотников на Москву. Песков не стал раскрывать, как оповещают президента в случаях, когда ЧП происходит ночью или ранним утром.

"Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", - отметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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