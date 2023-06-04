Песков заявил, что Европа говорит о "правах человека" только когда ей удобно

По словам пресс-секретаря президента России, европейские ценности стали для стран ЕС "гуттаперчевым" понятием

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Права человека и европейские ценности стали для самих же стран ЕС "гуттаперчевым" понятием, которым можно пользоваться по мере надобности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, как молчание Запада относительно обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ соотносится с этими постулатами.

"Права человека и европейские ценности - это такая гуттаперчевая вещь в понимании тех же самых европейцев", - заметил Песков. "Фактически они продолжают свою гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти "вселенские ценности" для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит", - указал представитель Кремля.

Он напомнил, что западные страны "на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса" - "когда еще не было специальной военной операции". "Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали ряды детских могил на Донбассе. И тогда мы тоже не слышали ни одного слова осуждения", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря об этом, он процитировал строки Федора Тютчева: "Напрасный труд - нет, их не вразумишь, чем либеральней, тем они пошлее, цивилизация - для них фетиш, но недоступна им ее идея".