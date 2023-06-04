Песков предупредил, что новые поставки оружия Киеву приведут к росту напряженности

Представитель Кремля указал на обсуждение поставов из Франции и Германии ракет с дальностью 500 км и выше, отметив, что "это качественно совсем другое вооружение"

ТАСС, 4 июня. Новые поставки вооружений Киеву со стороны Запада приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

"Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше км. Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности", - предупредил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.