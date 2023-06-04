Совет управляющих МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран

В постпредстве России при международных организациях в Вене добавили, что также будет поднят вопрос о трехстороннем военном партнерстве Австралии, Великобритании и США

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ в ходе грядущей сессии обсудит Украину, Иран и трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS). Об этом сообщило в воскресенье постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

"5 июня открывается сессия Совета управляющих МАГАТЭ. В повестке дня - Украина, AUKUS, Иран, Ежегодный доклад Агентства, Доклад об осуществлении гарантий, Доклад о техническом сотрудничестве, а также ряд других значимых вопросов", - говорится в сообщении в Twitter.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также сообщил, что в повестке дня появится новый пункт - "Ядерная силовая установка ВМФ Бразилии".

Сессия продлится с 5 по 9 июня. Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ и собирается пять раз в год.