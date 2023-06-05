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Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что ситуация на запорожском направлении контролируемая

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что более подробную информацию о происходящем опубликует утром

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация на запорожском направлении сложная, но контролируемая. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация тревожная, но контролируемая", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что более подробную информацию о происходящем опубликует утром.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и польские наемники в воскресенье попытались прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее 10 единиц бронетехники и около 50 бойцов и были отброшены назад. По его словам, после этого активные боевые действия продолжились, ВСУ предпринимали новые попытки штурма. 

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