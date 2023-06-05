4 июня, 22:35

Слуцкий назвал требования Бельгии к Украине о применении ее оружия попыткой отмежеваться

Михаил Метцель/ ТАСС
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
© Михаил Метцель/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что Запад превратился в коллективного спонсора терроризма

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что требования Брюсселя к Киеву по поводу применения бельгийского оружия в Белгородской области - попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт.

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"Требование объяснений от собственных марионеток - жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт. Не хотят ли бельгийцы сами объясниться, почему западное оружие стреляет в россиян?" - написал политик в Telegram-канале.

Депутат отметил, что "Запад превратился в коллективного спонсора терроризма и единственный способ остановить агрессию и расползание неонацизма, избежать новых трагедий, жертв и разрушений - прекратить поставки вооружений Киеву".

Газета Le Soir со ссылкой на источники 4 июня сообщила, что Брюссель в ближайшее время отправит запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации. 

Теги:
БельгияУкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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