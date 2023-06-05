Посол РФ заявил, что США продолжает оказывать давление на Индию с целью отделить ее от РФ

Денис Алипов отметил, что "Индия проводит взвешенную политику"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России, но Индии важно поддержание дружественных отношений с Россией, и она не поступится национальными интересами. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью газете "Известия".

"Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто - оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти", - заявил посол.

Дипломат отметил, что в "условиях <...> противостояния России с Западом Индия проводит взвешенную политику, демонстрируя самостоятельность в принятии решений, и тактика политического давления в ее случае не работает".