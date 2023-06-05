5 июня, 00:52

Посол РФ заявил, что США продолжает оказывать давление на Индию с целью отделить ее от РФ

EPA-EFE/ FAROOQ KHAN
© EPA-EFE/ FAROOQ KHAN

Денис Алипов отметил, что "Индия проводит взвешенную политику"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России, но Индии важно поддержание дружественных отношений с Россией, и она не поступится национальными интересами. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью газете "Известия".

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"Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто - оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти", - заявил посол.

Дипломат отметил, что в "условиях <...> противостояния России с Западом Индия проводит взвешенную политику, демонстрируя самостоятельность в принятии решений, и тактика политического давления в ее случае не работает". 

Теги:
СШАИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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