МИД РФ приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сказал замминистра.

"Насколько я знаю, официально у нас информации об этом нет, но мы слышали об этом из сообщений СМИ", - добавил Руденко.