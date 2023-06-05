В ДНР сообщили об активизации ВСУ на нескольких участках фронта на донецком направлении

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что самыми горячими точками остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. ВС Украины (ВСУ) активизировали свои действия на нескольких участках линии боевого соприкосновения на донецком направлении, самыми горячими точками остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка. Об этом в понедельник ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"4 июня противник предпринял наступательные действия на ряде направлений, в том числе на Донецком. <...> Наиболее горячими участками на линии фронта на Донецком направлении остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка", - сказал Гагин.

По его словам, удары российской артиллерии и авиации позволили купировать атаки ВСУ, противник понес существенные потери личного состава и военной техники. Тем не менее украинские военные продолжают вести огонь по позициям российских военнослужащих на данных направлениях и наращивают силы, указал советник врио главы ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. При этом добиться успехов подразделениям ВСУ не удалось.