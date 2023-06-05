5 июня, 09:00,
обновлено 5 июня, 09:31
Военная операция на Украине

Песков не стал отвечать на вопросы насчет контрнаступления ВСУ

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Пресс-секретарь президента России предложил обратиться за комментариями в Минобороны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предложил обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны.

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"Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать новости о начале контрнаступления ВСУ и есть ли у Москвы дополнительная информация на этот счет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, "целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта", однако "своих задач противник не добился". 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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