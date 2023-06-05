Песков сообщил, что Россия ждет предложений от США по вопросу контроля над вооружениями

Пресс-секретарь президента назвал "важным и позитивным" заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по контролю над вооружениями без предварительных условий

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия остается открытой к диалогу с США по контролю над вооружениями, но Москва ждет конкретных предложений от Вашингтона по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля назвал "важным и позитивным" заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США готовы к диалогу с РФ по контролю над вооружениями без предварительных условий. "Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога. РФ остается открытой к диалогу, мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", - сказал Песков.

"Конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - добавил он.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон готов к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий". Как он при этом уточнил, выражение "без предварительных условий" не означает, что США не будут "привлекать к ответственности" ядерные державы за "безрассудное поведение". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее указал, что заявление Салливана является попыткой "преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле сформирована".