По словам пресс-секретаря президента, Кремль внимательно отслеживает информацию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожными данные о попытке госпереворота в Киргизии. По его словам, Кремль внимательно отслеживает новости.

"Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости", - сказал он журналистам. Представитель Кремля добавил, что "какой-то более детальной информацией не располагает в настоящий момент".

Как ранее сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии осуществили массовое задержание "участников возможного государственного переворота". В сообщении агентства отмечается, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется. Официально правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.