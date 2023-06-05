5 июня, 09:01,
обновлено 5 июня, 09:21

Песков назвал тревожными данные о попытке госпереворота в Киргизии

По словам пресс-секретаря президента, Кремль внимательно отслеживает информацию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожными данные о попытке госпереворота в Киргизии. По его словам, Кремль внимательно отслеживает новости.

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"Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости", - сказал он журналистам. Представитель Кремля добавил, что "какой-то более детальной информацией не располагает в настоящий момент".

Как ранее сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии осуществили массовое задержание "участников возможного государственного переворота". В сообщении агентства отмечается, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется. Официально правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию. 

Теги:
КиргизияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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