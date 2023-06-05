Песков сообщил, что Россия не получала деталей мирного плана Индонезии по Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто ранее предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российская сторона не получала деталей индонезийского плана украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать", - ответил он на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с этим мирным планом и представлялся ли он индонезийской стороной по официальным каналам.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".