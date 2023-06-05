5 июня, 09:09
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Россия не получала деталей мирного плана Индонезии по Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто ранее предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российская сторона не получала деталей индонезийского плана украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать", - ответил он на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с этим мирным планом и представлялся ли он индонезийской стороной по официальным каналам.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла". 

Теги:
УкраинаИндонезияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация