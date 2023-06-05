5 июня, 09:32
Статья

Разговоры с военными, диалог с США, знакомство с мирными планами. Темы брифинга Пескова

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Обсуждение ситуации президентом РФ Владимиром Путиным с военнослужащими, находящимися на передовой, диалог с США по стратегической стабильности, а также мирные планы Индонезии и Ватикана по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня у него будет совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, посвященное развитию транспорта на новых территориях России.

Об общении Путина с военнослужащими с передовой

  • Путин традиционно старается опираться на разные источники информации, "регулярно совершает такие звонки", чтобы "получать информацию с земли". "Связь налажена".
  • "Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой".

О действиях ВСУ

  • Песков не стал отвечать на вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это связано с ходом СВО", поэтому комментировать ситуацию должно Минобороны РФ.

О мирных планах по Украине

  • "Мне не известно, чтобы по дипканалам детальное что-то предоставлялось [по мирному плану министра обороны Индонезии]".
  • Встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который от Ватикана намерен обсудить со сторонами конфликта на Украине урегулирование, в графике президента "в настоящий момент нет". "Если появится - мы вам сообщим". "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".

О диалоге США и России по ядерным вооружениям

  • "Это важное и позитивное заявление [помощника президента США] господина [Джейка] Салливана [насчет готовности Вашингтона без условий обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями]". "Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог".
  • "Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным". "Но важно сначала понять, как формулируется это предложение". "В таких важных и чувствительных вопросах опираться на заявления в прессе" сложно, так как РФ и США испытывают "острый дефицит взаимного доверия".

О попытке госпереворота в Киргизии

  • "Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости". Детальной информацией в Кремле не располагают.

Об итогах встречи ОПЕК+

  • "Россия является участницей этого совместного понимания, формат продолжает свою работу. Есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать".
  • "Этот формат сохраняет свою важность и свое значения для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаВатиканСШАКиргизияИндонезияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация