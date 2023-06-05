Разговоры с военными, диалог с США, знакомство с мирными планами. Темы брифинга Пескова

Обсуждение ситуации президентом РФ Владимиром Путиным с военнослужащими, находящимися на передовой, диалог с США по стратегической стабильности, а также мирные планы Индонезии и Ватикана по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня у него будет совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, посвященное развитию транспорта на новых территориях России.

Об общении Путина с военнослужащими с передовой

Путин традиционно старается опираться на разные источники информации, "регулярно совершает такие звонки", чтобы "получать информацию с земли". "Связь налажена".

"Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой".

О действиях ВСУ

Песков не стал отвечать на вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это связано с ходом СВО", поэтому комментировать ситуацию должно Минобороны РФ.

О мирных планах по Украине

"Мне не известно, чтобы по дипканалам детальное что-то предоставлялось [по мирному плану министра обороны Индонезии]".

Встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который от Ватикана намерен обсудить со сторонами конфликта на Украине урегулирование, в графике президента "в настоящий момент нет". "Если появится - мы вам сообщим". "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".

О диалоге США и России по ядерным вооружениям

"Это важное и позитивное заявление [помощника президента США] господина [Джейка] Салливана [насчет готовности Вашингтона без условий обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями]". "Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог".

"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным". "Но важно сначала понять, как формулируется это предложение". "В таких важных и чувствительных вопросах опираться на заявления в прессе" сложно, так как РФ и США испытывают "острый дефицит взаимного доверия".

О попытке госпереворота в Киргизии

"Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости". Детальной информацией в Кремле не располагают.

Об итогах встречи ОПЕК+