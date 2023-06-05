Разговоры с военными, диалог с США, знакомство с мирными планами. Темы брифинга Пескова

Обсуждение ситуации президентом РФ Владимиром Путиным с военнослужащими, находящимися на передовой, диалог с США по стратегической стабильности, а также мирные планы Индонезии и Ватикана по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня у него будет совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, посвященное развитию транспорта на новых территориях России.
Об общении Путина с военнослужащими с передовой
- Путин традиционно старается опираться на разные источники информации, "регулярно совершает такие звонки", чтобы "получать информацию с земли". "Связь налажена".
- "Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой".
О действиях ВСУ
- Песков не стал отвечать на вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это связано с ходом СВО", поэтому комментировать ситуацию должно Минобороны РФ.
О мирных планах по Украине
- "Мне не известно, чтобы по дипканалам детальное что-то предоставлялось [по мирному плану министра обороны Индонезии]".
- Встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который от Ватикана намерен обсудить со сторонами конфликта на Украине урегулирование, в графике президента "в настоящий момент нет". "Если появится - мы вам сообщим". "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".
О диалоге США и России по ядерным вооружениям
- "Это важное и позитивное заявление [помощника президента США] господина [Джейка] Салливана [насчет готовности Вашингтона без условий обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями]". "Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог".
- "Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным". "Но важно сначала понять, как формулируется это предложение". "В таких важных и чувствительных вопросах опираться на заявления в прессе" сложно, так как РФ и США испытывают "острый дефицит взаимного доверия".
О попытке госпереворота в Киргизии
- "Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости". Детальной информацией в Кремле не располагают.
Об итогах встречи ОПЕК+
- "Россия является участницей этого совместного понимания, формат продолжает свою работу. Есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать".
- "Этот формат сохраняет свою важность и свое значения для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках".