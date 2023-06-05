Руденко: действия США и союзников на Корейском полуострове провоцируют напряженность

По словам замглавы МИД РФ, ситуация в этом регионе имеет тенденцию к эскалации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Запад не реагирует на призывы РФ продолжить шестисторонние переговоры по урегулированию на Корейском полуострове, в то же время ситуация в этом регионе имеет тенденцию к эскалации, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации, - сказал замминистра. - Фактически заморожен шестисторонний переговорный трек. Не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы о том, что Россия готова возобновить переговоры. К сожалению, наши западные коллеги на них не откликаются".

По его словам, действия США и союзников на Корейском полуострове провоцируют напряженность.

Замглавы МИД РФ сообщил, что у РФ нет повода для особого оптимизма относительно ситуации на Корейском полуострове.