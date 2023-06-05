5 июня, 10:40,
обновлено 5 июня, 10:57
Военная операция на Украине

МИД РФ заявил о готовности рассмотреть предложения Индонезии по урегулированию на Украине

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Если это официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения [по урегулированию на Украине], которые к нам поступают", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Руденко заявил, что Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса.

3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла". 

Теги:
УкраинаИндонезияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация