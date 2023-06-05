МИД РФ заявил о готовности рассмотреть предложения Индонезии по урегулированию на Украине

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Если это официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения [по урегулированию на Украине], которые к нам поступают", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Руденко заявил, что Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса.

3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".