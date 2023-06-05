Комитет СФ поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Депутаты денонсировали договор 1 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании в среду закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщил источник, принимавший участие в заседании комитета.

Президент РФ Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму 24 мая. Депутаты денонсировали договор 1 июня.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. "В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", - отмечается в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.