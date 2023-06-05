5 июня, 11:26,
обновлено 5 июня, 11:44
Военная операция на Украине

Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском "очень тяжелой, но контролируемой"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском (украинское название - Бахмут) остается очень тяжелой, но находится под контролем российских сил. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы города.

"Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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