Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском "очень тяжелой, но контролируемой"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском (украинское название - Бахмут) остается очень тяжелой, но находится под контролем российских сил. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы города.

"Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".