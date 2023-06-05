5 июня, 11:29,
обновлено 5 июня, 12:13
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что ВСУ дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара

По словам врио главы ДНР, противник понес серьезные потери и был отброшен

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки (в районе Угледара - прим. ТАСС) наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, противник с потерями отброшен назад", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в Минобороны России сообщили, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. В ДНР заявляли, что город является важным логистическим узлом, взятие которого откроет возможности для нанесения ударов по украинским позициям на нескольких направлениях, а также позволит остановить снабжение группировки ВСУ на марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка. Сообщалось, что российские силы уже закрепились в южной и восточной частях города. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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