Вершинин заявил, что изменений в рамках черноморской инициативы не произошло

Ни по количеству портов, ни по другим параметрам, уточнил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Изменений в рамках черноморской инициативы не произошло, заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя заявления о расширении зерновой сделки за счет новых портов.

"Никаких изменений в рамках черноморской инициативы не произошло", - сказал он. Вершинин подчеркнул, что "никаких изменений по сделке ни по количеству портов, ни по другим параметрам не произошло".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдагон заявил, что Россия обеспечит безопасность турецких судов, следующих из портов Николаев и Ольвия.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.