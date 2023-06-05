Госдума 13 июня обсудит проект о досрочном прекращении полномочий депутата Зубарева

Депутата фракции "Единая Россия" Виктор Зубарев умер 31 мая

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий умершего 31 мая в возрасте 62 лет депутата фракции "Единая Россия" Виктора Зубарева. Текст документа, который планируется обсудить на пленарном заседании 13 июня, размещен в думской базе данных в понедельник.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Зубарева Виктора Владиславовича, избранного по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56 (Красноярский край), 31 мая 2023 года в связи с его смертью", - указано в проекте.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт и Академию госслужбы при президенте РФ. Депутат Госдумы четырех созывов, в разные годы был депутатом горсовета Красноярска и законодательного собрания региона, занимал должность зампреда краевого правительства - министра экономического развития края.