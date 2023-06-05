Пушилин сообщил о боях в районе села Водяное

По словам врио главы ДНР, противник предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Украинские войска серьезными силами пытались наступать в направлении села Водяное к западу от Авдеевки, основная их часть отброшена, но бои еще продолжаются. Об этом сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник в последние дни предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении. В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции. В результате ожесточенных боев противник как минимум частично был отброшен. Но боестолкновения продолжаются", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Пушилина, украинские войска также предприняли безуспешную попытку наступать в направлении еще одного населенного пункта к западу от Авдеевки. "Также противник пытался в направлении населенного пункта Опытное предпринимать [наступательные] действия, но на данном направлении он был отброшен, понеся потери", - сообщил Пушилин.

Ранее в понедельник советник Пушилина Ян Гагин сообщил, что украинские войска активизировались на нескольких участках линии боевого соприкосновения на донецком направлении, самыми горячими точками остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка.

ВСУ за время конфликта в Донбассе превратили находящуюся под их контролем Авдеевку в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.