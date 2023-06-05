Конференция "Единой России" с выдвижением кандидата в мэры Москвы состоится 9 июня

До 8 июня состоятся конференции в окружных отделениях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение партии (МГРО) "Единая Россия" планирует провести конференцию, на которой состоится выдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы, 9 июня. Об этом сообщила ТАСС в понедельник замруководителя исполкома МГРО Ирина Елиферова.

Прежде она сообщила ТАСС, что городское отделение партии планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина.

"Девятого июня у нас планируется партийная конференция", - сказала она.

Ранее член партии "Единая Россия" уточнил ТАСС, что до 8 июня состоятся конференции в окружных отделениях.

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, следовательно, выборы должны быть объявлены не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Пленарное заседание столичного парламента, на котором рассмотрят проект соответствующего постановления, состоится в среду, 7 июня. Затем ожидаются партийные конференции.

Собянин занимает должность мэра Москвы с 2010 года, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах (тогда за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей).