Новосибирский облизбирком принял документы по референдуму о возврате выборов мэра

Заксобрание проверит соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Новосибирский облизбирком рассмотрел ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра и принял решение направить их в Законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

Ранее группа общественников выступила с инициативой о проведении референдума. Облизбирком дважды возвращал документы для доработки, они были приняты после третьего обращения.

"Новосибирский облизбирком рассмотрел ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению областного референдума на территории Новосибирской области. По результатам рассмотрения признано, что ходатайство и приложенные к нему документы оформлены в соответствии с законодательством, в связи с чем принято решение о направлении их в Законодательное собрание Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе.

Заксобрание проверит соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям федерального и областного законодательства.

В феврале 2023 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в двух чтениях закон об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово. В апреле депутаты горсовета приняли решение о внесении соответствующих изменений в Устав города. Принятым заксобранием региона законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов города Новосибирск и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому, мэр города избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов мэров. Прямые выборы сохранялись до недавнего времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.