5 июня, 12:10

МИД РФ: Запад использует природоохранную тематику для раскручивания антироссийской истерии

По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, под видом ускоренного достижения углеродной нейтральности вводятся механизмы, которые на самом деле призваны создавать барьеры для честной торговли и конкуренции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Западные страны пытаются использовать экологическую повестку дня для раскручивания русофобской истерии. Об этом заявил в понедельник директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев на международном форуме "Экология" в Москве.

"То, с чем мы сталкиваемся на международной арене, вызывает неприятные впечатления. Это прежде всего попытки США, ЕС и их сателлитов использовать природоохранную, экологическую тематику для достижения своих целей, для раскручивания антироссийской истерии, - сказал он. - Забывается то, для чего были созданы те или иные правовые инструменты, это и права человека, и гендерное равенство и вопросы мира и безопасности. Иногда вбрасываются такие концепции, как экологические права и экологическая справедливость".

По словам Ильичева, под видом ускоренного достижения углеродной нейтральности вводятся механизмы, которые на самом деле призваны создавать барьеры для честной торговли и конкуренции. "Западные страны стараются переложить на Россию всю вину за собственные провалы", - отметил глава департамента.

XIV международный форум "Экология" проходит 5-6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа включает порядка 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. 

Теги:
Россия
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