В России определят правила краткосрочной сдачи жилья к марту 2025 года

В Минстрое отметили, что запрет платной краткосрочной сдачи жилья в многоквартирном доме не рассматривается, если при этом неудобства для других жильцов дома отсутствуют или не превосходят те, которые возникают при обычном проживании людей в этой квартире

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сдавать жилье на срок от одних до нескольких суток в России можно будет только согласно правилам, которые разработают до 1 марта 2025 года. Законопроект с соответствующей поправкой в Жилищный кодекс РФ разместил Минстрой в понедельник на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, законопроект разграничивает понятия "гостиница", размещение которых в жилых помещениях запрещается статьей 17 Жилищного кодекса РФ, и "краткосрочный наем". Согласно предложенной Минстроем РФ редакции этой статьи кодекса, предоставлять в краткосрочный наем жилье можно будет "в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями и особенностями предоставления жилых помещений в краткосрочный наем, утвержденными уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти".

"Законопроектом предусматривается особый порядок вступления в силу - с 1 марта 2025 года. Отлагательный срок вступления в силу обусловлен необходимостью комплексного урегулирования особенностей краткосрочного предоставления жилых помещений для размещения, посредством принятия нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, а также с целью обеспечения баланса интересов собственников помещений, лиц, которым они предоставляются, иных жильцов многоквартирного дома", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там же отмечается, что запрет платной краткосрочной сдачи жилья в многоквартирном доме не рассматривается, если при этом неудобства для других жильцов дома отсутствуют или не превосходят те, которые возникают при обычном проживании людей в этой квартире. Также краткосрочная аренда не должна приводить к более интенсивной эксплуатации мест общего пользования, считают разработчики законопроекта.

Сверх этого, при сдаче жилья в наем будет необходимо соблюдать права и законные интересы соседей, требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и законодательство РФ в других сферах.