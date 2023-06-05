Минтруд поддержал инициативу создания профстандарта для чумработниц

В ведомстве заявили о готовность принять этот профессиональный стандарт на рассмотрение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Разработка профессионального стандарта для чумработниц сейчас проводится в России, Минтруд поддерживает эту инициативу и готов принять профстандарт на рассмотрение. Об этом в понедельник сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на I форуме женщин Севера.

"Минсельхоз нас заверил, что такая работа проводится при участии Национальной ассоциации оленеводов - кто как не они понимают характер этой деятельности. Поэтому рассчитываем, что как только работа будет финализирована, мы сможем работать дальше по его утверждению", - рассказала замминистра.

Баталина добавила, что Минтруд сопровождает процесс разработки профстандарта. Он должен включать описание профессии и соответствующие ей трудовые функции.

"Министерством сельского хозяйства разработана дорожная карта по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этой дорожной карте есть мероприятие, которое так и называется - организация разработки профессионального стандарта "Работник кочевого жилья". Срок реализации этого пункта - 2022-2023 год. <…> Как только такой профессиональный стандарт будет разработан <…> - мы его примем на рассмотрение", - сказала она.

Ранее в ходе форума сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков отметил, что необходимо на федеральном уровне закрепить официальный статус и гарантии для женщин-кочевников. По его словам, специфика кочевого образования не позволяет им построить карьеру в других специальностях, а ведение домашнего хозяйства не является оплачиваемой работой, и чумработницы не могут претендовать в итоге на трудовую пенсию и другие соцгаратиии.

Чумработница - домохозяйка. Выполняет обязанности по обустройству жилья кочевого оленевода, поддерживает тепло и порядок в чуме, занимается приготовлением пищи.