Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Ожидается, что глава российского МИД встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном, проведет переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, а также посетит 201-ю российскую военную базу

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник с двухдневным официальным визитом в Таджикистан, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что в Душанбе Лавров встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном, проведет переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, а также посетит 201-ю российскую военную базу. Кроме того, запланировано выступление министра в Российско-таджикском (Славянском) университете, а также участие в презентации книжной коллекции "Русские писатели-классики и православие".

Последний раз Лавров посещал Душанбе в мае прошлого года во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. В апреле этого года главы внешнеполитических ведомств виделись на полях многосторонних мероприятий в Самарканде, где обсуждались среди прочего вопросы обеспечения безопасности в регионе и купирования угроз из Афганистана. Вероятно, соответствующие темы будут на повестке и нынешнего раунда двусторонних переговоров.