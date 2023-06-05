Мосгордума рассмотрит проект постановления о назначении выборов мэра 7 июня

Документ подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия, но вступает в силу сразу же

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект постановления о назначении выборов мэра на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 7 июня. Соответствующее решение принято в ходе заседания комиссии по организации работы думы в понедельник.

Проект о назначении выборов столичного градоначальника на 10 сентября был внесен в городской парламент в первоочередном порядке 30 мая. Документ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия, но вступает в силу сразу же.

"Первый вопрос повестки дня о проекте постановления "О назначении выборов мэра Москвы". <...> Коллеги, 7 июня мы с вами его рассматриваем на заседании Московской городской думы", - сказал в ходе заседания председатель МГД Алексей Шапошников.

Он уточнил, что в соответствии с федеральным законодательством Мосгордума назначает выборы мэра столицы за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования - в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.