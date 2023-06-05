Выборы губернатора Псковской области пройдут в течение трех дней

Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным, сообщила в понедельник пресс-служба регионального избиркома. Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.

"Голосование на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления пройдет в течение трех дней подряд - 8, 9, 10 сентября. Постановление о проведении голосования в течение нескольких дней подряд принято на 44-м заседании Избирательной комиссии Псковской области", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Избирательная комиссия Псковской области установила срок начала выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора региона. Этот процесс начнется 5 июня и продлится почти месяц. По данным пресс-службы, утвержден также перечень документов, представляемых кандидатами на пост губернатора в Избирательную комиссию Псковской области.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

В начале декабря прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности принять участие в избирательной кампании главы региона. Тогда он также добавил, что за время руководства регионом у него вместе с командой "многое получилось сделать". Члены псковского регионального отделения "Единой России" 21 апреля поддержали кандидатуру Ведерникова для участия в предварительном партийном голосовании по определению кандидата для участия в выборах главы региона.