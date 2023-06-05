Сальдо сообщил о проведении ВСУ разведки у реки Днепр

По словам врио губернатора Херсонской области, обстановка на линии соприкосновения под контролем сил России

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Украинские военные провели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр в Херсонской области, обстановка на линии соприкосновения под контролем сил РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Как сообщает командование группировки войск "Днепр", в минувшие сутки на херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр. <...> Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться", - написал он в Telegram-канале.