Рябков и посол Кубы в Москве обсудили построение многополярного мира

В МИД РФ отметили, что стороны также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья обсудили на встрече совместное продвижение двух стран в построении многополярного мира, основанного на принципах международного права.

"Выражена готовность совместно продвигаться по пути построения многополярного мира, основанного на равноправии и взаимном уважении государств, неукоснительном следовании нормам и принципам международного права", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД России.

В МИД РФ отметили, что стороны в ходе беседы обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия и основные темы международной и региональной повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кубинского сотрудничества по широкому спектру направлений в духе стратегического партнерства", - добавили в министерстве.

Кроме того, представители обеих стран акцентировали неизменность позиций в отношении недопустимости применения односторонних санкционных мер в обход Устава ООН. "Российская сторона подтвердила поддержку Кубы в ее справедливом требовании о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США", - заключили в дипведомстве.