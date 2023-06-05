5 июня, 15:46

Замглавы МИД РФ обсудил с сирийским политиком ситуацию в стране с учетом ее участия в ЛАГ

В ведомстве отметили, что Кадри Джамиль поделился оценками и соображениями в связи с итогами прошедшего на днях в Женеве совещания сирийских оппозиционных фракций

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил в понедельник с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем ситуацию в республике с учетом восстановления ее участия в деятельности Лиги арабских государств.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете восстановления участия САР в деятельности Лиги арабских государств", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что представитель сирийской оппозиции поделился оценками и соображениями в связи с итогами прошедшего на днях в Женеве совещания сирийских оппозиционных фракций и перспектив налаживания их конструктивного диалога с Дамаском с опорой на резолюцию 2254 Совбеза ООН. 

Теги:
СирияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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