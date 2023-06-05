5 июня, 16:14

Кабмин одобрил проект соглашения со странами СНГ о радиационном мониторинге

В документе говорится о необходимости исключения незаконного распространения ядерных материалов и радиоактивных веществ и гарантированного обеспечения радиационной и ядерной безопасности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимодействии стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минприроды России согласованный с МИД России <…> проект соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки", - говорится в документе. Отмечается, что соглашение было разработано исходя из необходимости исключения незаконного распространения ядерных материалов и радиоактивных веществ и гарантированного обеспечения радиационной и ядерной безопасности. При разработке документа учитывались принципы и подходы к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, отраженные в нормах МАГАТЭ и других международных организаций.

Подписать это соглашение планируется на заседании Совета глав правительств СНГ. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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