Замглавы МИД РФ обсудил контроль над вооружениями с послом Египта

В МИД РФ отметили, что между сторонами состоялся доверительный диалог

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари вопросы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщили в МИД РФ.

"Состоялся доверительный обмен мнениями по ряду актуальных аспектов международной повестки дня, представляющих взаимный интерес, с акцентом на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.