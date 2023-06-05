Захарова: Брюссель грозит перестать финансировать Киев в случае заключения перемирия

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление главы Еврокомиссии о том, что прекращение огня на Украине "не принесет прочного мира"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ЕС грозит Украине прекращением финансирования, если та заключит перемирие.

В Telegram-канале в понедельник дипломат обратила внимание на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что прекращение огня на Украине "не принесет прочного мира", "никто не станет инвестировать в Украину или восстанавливать разрушенные территории, а конфликт может вспыхнуть снова в любой момент".

"Для Киева, чье выживание сейчас на 100% зависит от внешних финансовых вливаний, а это понимают и в Брюсселе, и на Банковой, конец инвестиций будет означать конец всего, - написала Захарова. - И чтобы не было соблазнов, Брюссель грозит украинским сателлитам прекращением потока денег, если те дадут приказ орудиям замолчать".