Лавров заявил, что США активно поддерживают ИГ и "Аль-Каиду" в Афганистане

В интересах Вашингтона происходят дестабилизирующие процессы в стране, считает глава МИД РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вашингтон активно поддерживает "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) в Афганистане, в интересах США происходят дестабилизирующие процессы в стране. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

Глава МИД РФ обратил внимание на заявление посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, что Вашингтон не поддерживает оппозицию движению "Талибан" (запрещено в РФ), которая использует насильственные методы противостояния, и призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

"Это, говоря на языке дипломатии, лживые заявления. Доподлинно известно, что США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане и "Аль-Каиду" и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель простая. Также как они в других случаях действовали у нас на Кавказе в конце прошлого десятилетия, цель - не позволить Афганистану успокоиться, - заявил Лавров. - В интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы".

"Не случайно они не оставляют мысли вернуть свою военную инфраструктуру в соседние страны. Как бы для того, чтобы за "горизонт" реагировать на террористические угрозы", - добавил министр.