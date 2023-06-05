Лавров: Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно "раздражать" РФ

Вашингтон находится в поиске мест, на которых сможет открывать "вторые и третьи фронты", считает глава МИД РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Запад ищет направления, откуда можно "раздражать" Россию, и открывать против нее "второй и третий фронты", на эту роль претендуют Закавказье и Центральная Азия. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

"Показательно, что спустив с "цепи" украинский режим, продолжая его накачивать самыми современными вооружениями, Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать Российскую Федерацию, открывать "второй" и "третий" "фронты". - сказал министр. - Уже открыто многими политологами и политиками заявляется цель расчленения Российской Федерации. Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем объявлена - пока негласно, но все это знают - Центральная Азия".

В этом контексте Лавров отметил, что в Афганистане также происходят очень непростые события после "бегства "коалиции", которая за 20 лет не сделала ничего для созидательного развития афганского государства и лишь оставила его в состоянии возросшей угрозы терроризма, резко возросших объемов наркотрафика". "Оттуда он расползается по всему миру", - добавил глава МИД РФ.