Лавров заявил, что Швеция и Финляндия уже около 10 лет интегрированы в систему НАТО

Министр иностранных дел России отметил, что эти страны активно участвуют во всех мероприятиях альянса

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Швеция и Финляндия давно были подмяты под НАТО и на практике уже порядка десяти лет интегрированы в военную систему альянса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

"Западники говорят, что президент России Владимир Путин хотел, мол, предотвратить расширение НАТО, а на самом деле он его ускорил. Это совершенно не имеет отношения к делу. Да, с формальной точки зрения Финляндии и Швеции не было в НАТО. Эти страны были нейтральными. Но на практике они уже десять лет активнейшим образом участвуют во всех мероприятиях альянса: в учениях, маневрах, в программе, которую несколько лет назад натовцы навязали ЕС о том, чтобы для целей транспортировки всего военного имущества на случай военных действий те согласились предоставить свою территорию", - отметил глава МИД РФ.

"Размещение военной базы или эскадрильи - это дело второе. Главное, они уже давно были подмяты под американо-натовский каток", - заключил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

В воскресенье Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО.