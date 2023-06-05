Лавров: Россия имеет в виду, что одна из модификаций F-16 может нести ядерное оружие

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Военным стратегам Запада "грош цена", если они поставят Киеву истребители F-16, способные нести ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

"От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками сейчас всерьез "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас, - сказал он. - Много разговоров о том, откуда эти самолеты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России все прекрасно понимают, докладывают верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам".

"Мы - мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, западники хотят, чтобы РФ была "частью того мирового большинства, которое американцы, англосаксы, а вместе с ними их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена". "Проще говоря, хотят жить за чужой счет", - констатировал министр.

"У нас теплились надежды после того как исчез Советский Союз, что мы теперь совсем не противники, как это заявлялось, что НАТО никогда не будет расширяться. Лгали и продолжали лгать все эти годы по любому вопросу, который так или иначе достигался с ними в контексте договоренностей о равной безопасности (даже видимости равной безопасности). Ничто не срабатывало. Ни обещание, что НАТО не будет расширяться, а когда это произошло, ни что на территории новых членов не будет никакой военной инфраструктуры. Как не сработали и посреднические усилия в феврале 2014 г., когда подписали "бумагу", а наутро произошел госпереворот [в Киеве]. Как не сработали и Минские договоренности несмотря на то, что их утвердил Совет Безопасности ООН", - добавил он.

Лавров напомнил, что в прошлом году в этом признались бывшие лидеры Германии и Франции - Ангела Меркель и Франсуа Олланд, не говоря уже про бывшего президента Украины Петра Порошенко, "что они не собирались ничего выполнять". "Нужно было время накачать Украину оружием против Российской Федерации", - добавил глава МИД РФ.