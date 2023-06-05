5 июня, 20:45,
обновлено 5 июня, 20:59

Посольство РФ заявило о попытках США сеять раздор между Россией и ее соседями

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация США предпринимает попытки сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в Telegram-канале в связи с введенными властями США санкциями в отношении семи граждан РФ под предлогом того, что они якобы участвовали в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии".

"Отфиксировали введение администрацией [США] 5 июня очередной порции санкций против российских граждан, на этот раз за якобы участие в кампании по подрыву демократии и дестабилизации Молдавии. Налицо использование здешними властями излюбленного, но от этого не ставшего менее избитым жанра шпиономании. Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру. Фиксируем продолжающиеся попытки местных стратегов сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ", - указали в диппредставительстве РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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