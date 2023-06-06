Лавров обсудит в Душанбе пути углубления координации РФ и Таджикистана в ОДКБ, СНГ и ШОС

Ожидается, что глава российского дипведомства проведет переговоры с коллегой Сироджиддином Мухриддином

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров открывает рабочую неделю с визита в Душанбе, куда он прибыл накануне вечером с официальным визитом. Как ожидается, во вторник глава российского дипведомства будет принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также проведет переговоры со своим коллегой Сироджиддином Мухриддином.

В апреле Лавров и Мухриддин виделись на полях многосторонних министерских встреч в Самарканде. Третий по численности населения город Узбекистана принял за два дня переговоры министерского уровня стран - соседей Афганистана, Содружества Независимых Государств (СНГ), а также формата Россия - Центральная Азия. Примечательно, что Москва и Душанбе ведут плотный диалог во всех этих форматах, а значит, стоит ожидать, что намеченные в Самарканде темы региональной безопасности и угроз из Афганистана, военно-биологической активности США на пространстве СНГ, а также таджикско-киргизского урегулирования будут затронуты в повестке нынешних двусторонних встреч в Душанбе.

Как анонсировали в МИД РФ в преддверии визита, не останутся без внимания и двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание предстоит уделить дальнейшему углублению координации двух стран в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Наработки Самарканда

Одной из наиболее чувствительных тем в Самарканде стала активность террористических группировок в Афганистане и сопутствующие угрозы региональной стабильности. Тогда по итогам неформальной встречи главы МИД России, Ирана, Китая и Пакистана выразили серьезную озабоченность этой проблемой и призвали временное правительство талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) предпринять "видимые и поддающиеся проверке меры по выполнению объявленных обязательств в вопросе борьбы с терроризмом, уничтожения и ликвидации разных видов террористических группировок". Кроме того, как отметил Лавров, "есть основание полагать, что к этому поощрению террористических действий [в Афганистане] прилагают руку некоторые западные коллеги". Не исключено, что в Душанбе министры подробно рассмотрят все аспекты этого вопроса.

Не менее острые вызовы в Самарканде отмечались и в более широком региональном контексте, а именно на пространстве всего СНГ. Тогда Лавров проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и отметил нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран Содружества. Стоит ожидать, что главы МИД и в ходе нынешних контактов уделят время украинскому кризису, а также отдельно обозначенным в Узбекистане проблемам противодействия военно-биологической деятельности США на пространстве СНГ и давлению Запада на партнеров Москвы.

Пограничные подвижки

Наравне со внешними угрозами региональная стабильность в Центральной Азии и на пространстве СНГ сталкивается и со внутренними противоречиями отдельных стран. В частности, одним из таких вопросов остается до конца не решенный пограничный спор Таджикистана и Киргизии. Протяженность государственной границы между двумя странами составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года.

Москва последовательно выступает за скорейшее и окончательное урегулирование пограничного спора между Душанбе и Бишкеком и фиксирует определенные подвижки в этом вопросе. Так, в мае на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" замглавы МИД РФ Михаил Галузин с удовлетворением отметил "положительную динамику этого процесса". Он также указал, что Россия и ОДКБ остаются "безальтернативными гарантами безопасности" Центрально-Азиатского региона, а ключевыми элементами этой безопасности выступают военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии. Вероятно, посещение Лавровым 201-й российской военной базы, которая 1 июня отметила 80-летие, послужит хорошим поводом для сверки часов по работе сторон в направлении урегулирования пограничных споров в регионе.

Перспективные горизонты

Не менее активный диалог Москва и Душанбе ведут в сфере экономики и культуры. Выступая по видеосвязи на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Рахмон отметил заинтересованность Таджикистана в создании совместных предприятий и индустриальных парков со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также предложил странам-участницам совместно осваивать гидроэнергетические ресурсы республики. Лидер Таджикистана выступил и с инициативой разработки механизма по упрощению поставок аграрной продукции страны на рынки ЕАЭС. Стоит ожидать, что визитом Лаврова политическое руководство республики воспользуется для прояснения позиций Москвы по этим вопросам.

Традиционно важной остается и сфера гуманитарно-культурного сотрудничества. Так, по словам Галузина, сейчас ведется работа по открытию филиалов ведущих высших учебных заведений России в странах Центральной Азии. Кроме того, в активной проработке и вопрос расширения квоты для граждан этих государств для обучения в России. Вероятно, эта тема не останется без внимания на предстоящих переговорах. Не исключено, что стороны могут затронуть и некоторые инциденты в отношении таджикских граждан в России, в частности случаи массовых задержаний и якобы жестокого обращения.