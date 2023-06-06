ЛДПР направила в кабмин законопроект об ужесточении требований для получения маткапитала

Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов объяснил, что он нужен для того, чтобы упорядочить выдачу материнского капитала

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили и направили на заключение в правительство РФ законопроект, по которому претендовать на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением или усыновлением ребенка, в том числе на материнский капитал, смогут только родители, у которых на момент рождения или усыновления было российское гражданство. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас статьей 3 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" установлено, что право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего российское гражданство, у россиян независимо от места их жительства. Парламентарии предлагают изменить статью, указав, что это право возникает при рождении или усыновлении ребенка (детей), приобретшего (приобретших) российское гражданство по рождению, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от их места жительства.

Замруководителя фракции Ярослав Нилов пояснил ТАСС, что законопроект необходим для того, чтобы упорядочить выдачу материнского капитала.

"На материнский капитал [согласно законопроекту] может претендовать женщина, которая рожала, будучи гражданкой Российской Федерации. Сейчас происходит следующим образом: приезжает иностранка, получает здесь каким-либо образом гражданство. <...> У нее дети рождены не в России, не имеют гражданство, и она претендует на материнский капитал. Вот чтобы эту лавочку прикрыть, [предусматривается, что материнский капитал] может получать женщина в независимости от места рождения, но будучи гражданином Российской Федерации", - пояснил депутат.

Нилов отметил, что предложение не распространяется на жителей новых регионов России.