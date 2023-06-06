Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией

Министр иностранных дел РФ добавил, что при этом Москва должна достичь своих целей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Европа выбрала путь войны с Россией, но при этом Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы - своего", - сказал он.

По словам министра, Россия, в отличие от США, всегда была гостеприимной для всех народов, Москва "никогда не хотела чужого".

"Недавно президент России Владимир Путин рассказывал, какое количество у нас этносов и, соответственно, языков. Потрясающие, колоритные, яркие танцы и песни. Не получилось у них "натравить" малые народы на государствообразующий русский народ. Репортажи из Бурятии, которая недавно отмечала свой юбилей, производят сильное впечатление", - сказал Лавров.

"Во-первых, мы видим провокации (да еще и с "мечом"), с которыми к нам из-за границы "ходят". Во-вторых, у нас за последние годы (да, наверное, еще со времен Советского Союза) сохранился мощный генетический код. Мы - единый, многонациональный народ. Служим ему каждый на своем месте", - продолжил глава МИД РФ.

При этом, он заявил, что Россия сейчас подает пример, делая все, чтобы в мире не было несправедливости. "Стараемся на основе материальных гарантий, которые наши вооруженные силы делают "на земле" в виде наших оборонительных действий, подготовки к любым развитиям событий (особенно сейчас в период специальной военной операции) в дополнение к шагам по отстаиванию родины, ее чести, достоинства и будущего, опираясь на эти достижения, делаем все, чтобы в мире не было несправедливости. Во многом подаем пример", - заключил министр.