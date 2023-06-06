Депутаты Госдумы подготовили проект о регулировании риелторской деятельности

Законопроект, в частности, определяет полномочия и обязанности риелторов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на регулирование риелторской деятельности, он предполагает введение лицензирования риелторских услуг. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на фракцию.

Законопроект предполагает введение законодательных норм для регулирования сделок с недвижимостью, а также определяет полномочия и обязанности риелторов. Кроме того, предлагается создать реестр специалистов, которые получили лицензию на право работать в этой сфере. Отмечается, что инициатива также предполагает создание реестра услуг, которые имеют право оказывать риелторы.

"Рынок арендного жилья - один из самых неурегулированных в нашей стране. Несмотря на то, что тысячи риелторов-профессионалов полностью оправдывают свою комиссию, не меньшее число их "коллег" - это обманщики или мошенники", - пояснил один из авторов инициативы, зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По словам Диденко, риелторы не несут ответственности за невыполнение своей работы. Он также отметил, что в договорах их услуги называются информационными, так как их профессиональная деятельность никак по закону не регламентирована.