Сальдо заявил об увеличении интенсивности и результативности ударов по ВСУ на Херсонщине

По словам врио губернатора Херсонской области, российские военные постоянно "выносят" склады с вооружением, военной техникой и снабжением, а также уничтожают места скопления живой силы

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Российские силы увеличили интенсивность и результативность ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской области, срывая наступательные планы Киева, сообщил ТАСС во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Интенсивность и результативность ударов нашей авиации, артиллерии, наших ракет и беспилотников по врагу очень сильно возросли. Наши военные постоянно "выносят" склады с вооружением, военной техникой и снабжением, уничтожают места скопления живой силы. Так происходит не только в Херсонской области, но и по всей линии боевого соприкосновения. Это срывает планы киевского режима на так называемое "контрнаступление", которое ранее там со всей серьезностью планировали начать в апреле, самое позднее - в начале мая", - сказал Сальдо.

Врио губернатора отметил, что власти Киева устроили на подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области гуманитарный террор, свернув практически все программы помощи населению и обременив жителей грузом коммунальных долгов.

"В социально-экономическом плане на правобережной части Херсонской области мирные жители выживают как могут. В селах людям проще - земля кормит. В городах же, особенно в Херсоне, обстановка тяжелая, близкая к гуманитарной катастрофе. Если поначалу оккупационные власти еще внедряли какие-то, пусть и символические, гуманитарные программы, то теперь они практически свернуты. На людей повесили груз коммунальных долгов, начали отбирать за них имущество. Одним словом - гуманитарный террор", - отметил Сальдо.

Он добавил, что "оккупационный режим продолжает репрессии и террор против всех заподозренных в симпатиях к России". "Людей бросают в застенки, подвергают пыткам по малейшим подозрениям. По нашим данным, также продолжается практика бессудных убийств", - сообщил Сальдо.